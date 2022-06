Sun Festival 2022 – Bedoes x 2115 i Masny Ben x MGNG kolejnymi mocnymi uderzeniami w line-upie

MASNY BEN x MGNG

Jest czad! Jest GIGACHAD! i jest HIPERCHAD, bo na Sun Festival zagra Masny Ben i MGNG! Skoro obiecaliśmy najgłośniejsze postacie na scenie, to nie może zabraknąć tych, którzy wiedzą, co to prawdziwy FAME! To ekipa, której każdy singiel zamienia się w przebój i ciężko wyobrazić sobie imprezy bez nich. To właśnie dlatego zobaczymy ich na największej imprezie lata!