Sun Festival 2022 – Czas na Bifor

PRZYŁU

Kiedy "Przyjaciele czekają w domu", my będziemy czekać na niego pod sceną, bo do line-upu festiwalu dołącza Przyłu! Szczery do bólu raper, którego ostatni album dla wielu słuchaczy stał się jedną z najciekawszych pozycji roku 2021, łączy w sobie podziemne, mixtape’owe zacięcie z komercyjnym sznytem. Przyłu słynie też ze świetnego kontaktu z fanami, dlatego wiemy, że na naszej scenie spisze się na medal!