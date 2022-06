Sun Festival 2022 – Młode gwiazdy SBM dołączają do line-upu festiwalu

NYPEL

Klasa! Proszę o ciszę, bo na scenę Sun Festival wchodzi Nypel, którego wiralowe single dały mu udział w SBM Starter, a potem bilety prosto do Hotelu Maffija. Teraz 17-latek zagra na największym hip-hopowym festiwalu w Polsce. Czy to brzmi jak amerykański sen? Nie! To spełniony sen młodego rapera, który chce pokazać rówieśnikom, że wiek to tylko liczba. Sprawdźmy to na żywo!