Sun Festival 2022 – Od rapowego Manifestu po spacer w Złotych Tarasach

MR POLSKA

Maszyna do robienia hitów, które podbijają kluby w całej Polsce i nie tylko w naszym kraju! Do line-up Sun Festival dołącza Mr Polska. Autor m.in. "Złotych Tarasów", "Czarnego Dresu", czy "KOTA" wejdzie na naszą scenę, by rogrzać publikę do czerwoności, bo dziś jest nasze, jutra nie ma. Nikt nie zatrzyma nas!