Sylwestrowa noc z wieczorowymi torebkami z oferty CCC

W ofercie CCC znajdziemy je w różnym stylu – minimalistyczne, eleganckie, ale i te bardziej odważne i zdobne. Wszystko po to, by każda kobieta, bez względu na preferencje, mogła z łatwością dobrać coś dla siebie. Wśród projektów marek Jenny Fairy, Gino Rossi, Quazi i DeeZee znajdziemy eleganckie puzderka – złote, srebrne lub obsypane brokatem – ale i torby, które sprawdzą się zarówno na wieczorowe wyjście, jak i na co dzień. Mogą być ze skóry pikowanej, tłoczonej à la skóra węża czy zupełnie gładkie, matowe lub połyskujące. Nie mogło zabraknąć też tych, szalenie obecnie popularnych, z dekoracyjnymi frędzlami, które będą poruszać się w rytmie tańca.