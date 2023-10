Syn Cartera pozywa za jego śmierć. Ma niespełna dwa lata

"New York Post" dotarł do raportu koronera, z którego wynikało, że przed śmiercią raper wdychał sprężony gaz (difluorometan) i zażył alprazolan (xanax), co spowodowało nagłe zatrzymanie krążenia i doprowadziło do utonięcia. Wokół śmierci Aarona Cartera nadal nie brakuje jednak kontrowersji.