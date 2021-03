Syn Edyty Górniak nie musi martwić się o maturę. "Ten egzamin nie daje gwarancji niczego"

Edyta Górniak w najnowszym wywiadzie zdradziła, co powiedziała swojemu synowi na temat matury. Okazuje się, że Allan nie musi martwić się o egzamin dojrzałości.

Matura zbliża się wielkimi krokami. 4 maja o godzinie 9:00 rozpocznie się pierwszy egzamin. Uczniowie zmierzą się z obowiązkowym testem z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Tegoroczny egzamin będzie jednak w nieco zmienionej formie. Pod koniec 2020 r. minister edukacji poinformował wszystkich, że zagadnienia do matury zostaną nieco zmienione - z podstawy programowej wykreślono wiele pozycji, skrócona została także lista lektur. Wszystko po to, by ułatwić naukę maturzystom i ósmoklasistom.

Mimo zmian w podstawie programowej nie wszyscy uczniowie czują się na siłach podejść do egzaminu, który rozpocznie się już za kilka tygodni. Okazuje się, że w podobnej sytuacji jest Allan, syn Edyty Górniak. Piosenkarka zdaje się jednak wspierać syna i podnosić go na duchu w tej trudnej sytuacji. Wyznała mu, że nie musi mieć matury.

Allan nie podejdzie do matury? "Dla mnie to nie ma znaczenia"

- Dla Allana to trudny czas, bo to rok maturalny. Jako mama współczuję wszystkim rodzicom, którzy prowadzą swoje dziecko do matury w tak trudnym czasie. To nie jest naturalny tryb przygotować do egzaminu dojrzałości - zdradziła w rozmowie z "Faktem".

- Rozmawiałam z Allanem i powiedziałam mu: "Synku, to jest twoja sprawa, czy chcesz mieć tę maturę. Dla mnie to nie ma znaczenia". Obecnie są takie czasy, że ten egzamin nie daje gwarancji niczego. Nie jest oceną człowieczeństwa, faktycznej wiedzy. Ja nie przystąpiłam do matury. W roku, w którym miałam to zrobić, pracowałam już w Nowym Jorku na Broadwayu i ominął mnie ten czas - dodała artystka.

Allan zdecydował się jednak podejść do matury. - Powiedziałam mu, że jeśli chce podejść do matury, to ja go będę wspierać. I on chce to zrobić. Myślę, że skoncentruje się na języku polskim, matematyce i prawdopodobnie historii i języku angielskim - podsumowała Edyta Górniak.