Ostatnia wola Karewicza. Syn wciąż nie może jej spełnić

Emil Karewicz zmarł 18 marca 2020 roku. Informację o śmierci 97-letniego aktora, niezapomnianego m.in. za sprawą roli Hermanna Brunnera w serialu "Stawka większa niż życie" , podał Związek Artystów Scen Polskich. Karewicz odszedł na początku pandemii, a ze względu na ówczesne rygorystyczne obostrzenia sanitarne, rodzina zdecydowała o odłożeniu terminu pogrzebu, by każdy, kto zechce, mógł pożegnać wielkiego aktora. Ciało Karewicza poddano kremacji, a po trzech miesiącach, 23 czerwca, odbył się jego uroczysty pogrzeb . Legendarny aktor został pochowany na warszawskich Powązkach Wojskowych w Alei Zasłużonych. Ceremonia pogrzebowa miała charakter świecki i państwowy.

Salwa honorowa na pogrzebie Emila Karewicza

Teresa Karewicz była trzecią żoną aktora, z którą związany był przez 62 lata, aż do jej śmierci w 2012 roku. To z tego związku na świat przyszedł jedyny syn aktora, Krzysztof oraz córka Małgorzata (z poprzedniego małżeństwa Emil Karewicz miał jeszcze córkę Sylwię). W rozmowie z przywołaną wcześniej gazetą Krzysztof Karewicz przyznał, że jego rodzice bardzo się kochali i zamierza wypełnić wolę ojca, który chciał spocząć we wspólnym grobie z małżonką.