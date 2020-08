Tak gwiazdy wypoczywają pod Warszawą

Pandemia pokrzyżowała plany wakacyjne wielu osobom, w tym także celebrytom. Niektórzy z nich zdecydowali się na krótki urlop poza granicami Polski, ale większość postanowiła zostać w kraju. Dokąd pojechali m.in. Wiktoria Gąsiewska, Adam Zdrójkowski, Klaudia Halejcio czy Agata Biernat?

Gwiazdy polskiego show biznesu bardzo chętnie dzielą się z fanami swoim życiem prywatnym. Robią to głównie za pośrednictwem portali społecznościowych, takich jak Instagram. Miesiące wakacyjne to dla nich kolejna okazja do fotorelacji. Zobacz, jak celebryci spędzają tegoroczne wakacje.

Dla Wiktorii Gąsiewskiej, znanej m.in. z serialu "Rodzinka.pl" był to zdecydowanie udany urlop. Gwiazda spędziła go bowiem w luksusowym hotelu Hotel Narvil Conference & Spa w Serocku. Zdjęciem pochwaliła się oczywiście na Instagramie. Widać na nim ubraną w czerwoną bieliznę aktorkę, która pozuje na tle apetycznie wyglądających kanapek. Podobno Wiktoria ma słabość do jedzenia, ale wcale tego po niej nie widać.

Jak się okazuje Adam Zdrójkowski wybrał ten sam kierunek, a także… hotel. Nie jest tajemnicą, że on i Wiktoria są parą – i to jedną z najgorętszych w show biznesie. Ich związek rozkwitał na planie "Rodzinki.pl", a młodzi dodatkowo podsycali go, pozując wspólnie na ściankach. Tym razem Adam zaprezentował się solo w otoczeniu drzew, na tle pięknego serockiego krajobrazu. "Rower – jedno- lub wielośladowy pojazd drogowy napędzany siłą mięśni poruszających się nim osób za pomocą przekładni mechanicznej" – napisał na swoim Instagramie. Chyba domyślamy się, kto robił mu zdjęcie.

Nie tylko Wiktoria i Adam czerpią z uroków słońca pod Warszawą. Z pięknej pogody korzysta także Klaudia Halejcio. Niespełna 30-letnia aktorka ma na koncie spory dorobek artystyczny. Zadebiutowała w telenoweli "Złotopolscy", zagrała w filmie "Popiełuszko. Wolność jest w nas", a także występowała w sztukach m.in. Tomasza Dutkiewicza. W przerwie pomiędzy nagraniami postawiła na leniwy i relaksujący wypoczynek na łonie natury. "Polecam taki sposób spędzania czasu, najlepiej w doborowym towarzystwie" – pisze. Czy mowa o nowym ukochanym? Nic z tych rzeczy. Tym razem chodzi o uroczego psa rasy husky, który z niecierpliwością czeka na swoją cateringową przekąskę. Tylko pozazdrościć takiego pikniku!

Relaks z książką wśród szumiących drzew? Czemu nie. Tomasz Ciachorowski, czyli taki nasz polski Max Thieriot, wybrał właśnie ten wariant. Podobnie zresztą jak wiele innych gwiazd. Odkąd z powodu pandemii większość osób zrezygnowała z wyjazdów zagranicę, narodził się trend odkrywania uroków Polski. Celebryci jeżdżą do luksusowych miejsc, takich jak Hotel Narvil Conference & Spa, gdzie mogą pobyć w nowoczesnych, skandynawskich wnętrzach, zjednoczyć się z naturą i oddać słodkiej beztrosce.

Na podobny pomysł wpadł Mateusz Hładki, który także zatrzymał się w hotelu Narvil w Serocku. Czyżby pozazdrościł luksusu koledze z branży medialnej? Różnica jest jednak taka, że zamiast zdjęcia z książką, mamy oszałamiającą pozę w basenie, w hotelowym SPA. Dziennikarz nie ukrywa, że od lat dba o formę. W grudniu zeszłego roku pochwalił się swoją idealną sylwetką na dominikańskiej plaży. Oczarowani internauci zachęcali go do udziału w rywalizacji o tytuł Mistera Polski. Myślicie, że miałby szansę?

Skoro mowa o konkursach piękności, nowym zdjęciem pochwaliła się także Izabella Krzan, polska modelka i Miss Polonia 2016. Od momentu oddania korony na poważnie zajęła się karierą w telewizji. Została prowadzącą cyklu reportaży Lajk!, a następnie hostessą w reaktywowanym programie rozgrywkowym "Koło fortuny". Pomimo nawału pracy, Iza zawsze znajdzie czas na beztroski wypoczynek. Gdzie? Tam, gdzie bardzo często można spotkać osoby z pierwszych stron gazet.

"Potrzebowałam takiego weekendu. Tak blisko Warszawy, a tak wakacyjnie" – pisze Agata Biernat pod zdjęciem na swoim Instagramie. Kolejna Miss Polonia, tym razem z 2017 r., pozuje w typowej "fitness-pozie" na drewnianym molo. W tle widać szklaną kładkę, a na powierzchni wody unoszą się nenufary. Scena prawie jak z obrazu Moneta, prawda? Nic dziwnego, okolice Jeziora Zegrzyńskiego wcale nie ustępują miejsca nadmorskiej promenadzie czy krainom Warmii i Mazur. Również na Mazowszu można znaleźć bajkowe tereny i stworzyć własną strefę relaksacji.