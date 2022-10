Tę markę pokochał Valentino! – kosmetyki Philip Martin’s już dostępne w Polsce

Z rodziną nie tylko na zdjęciach – o włoskiej tradycji rodzinnego biznesu

Philip Martin’s to marka z rodzinną historią, co jest zwyczajem wśród Włochów. Mauro Trimigliozzi założył firmę Philip Martin’s w 2006 roku. Już wtedy miał ogromne doświadczenie w branży kosmetycznej oraz pasję do tworzenia produktów do pielęgnacji włosów i skóry w oparciu o filozofię kosmetyków organicznych, naturalnych i biokompatybilnych. Nazwę zainspirowały dzieci – Filippo i Martina – dla założyciela synonimy czystości i szczerości. Wraz z narodzinami trzeciego dziecka, Tommaso, powstała linia do pielęgnacji niemowląt Tommy Baby.