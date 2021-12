W 2019 THE CURE ZOSTAŁ WPROWADZONY DO ROCK AND ROLL HALL OF FAME. W TRAKCIE 42-LETNIEJ KARIERY PRZEWINĘŁO SIĘ PRZEZ NIEGO AŻ 13 CZŁONKÓW. W 2021 ROKU WYSTĘPUJE W NIM 5 OSÓB: ROBERT SMITH (GŁOS I GITARY), SIMON GALLUP (BAS), JASON COOPER (PERKUSJA), ROGER O'DONNELL (KLAWISZE) I REEVES GABRELS (GITARY).