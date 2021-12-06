The Cure
2022 European Tour
2022 EUROPEAN TOUR
44 KONCERTY / 22 KRAJE
GOŚĆ SPECJALNY:
THE TWILIGHT SAD
BILETY W SPRZEDAŻY OD 10.12.2021 OD GODZ. 10:00 na LiveNation.pl
W CENIE OD 225 ZŁ.
20.10.2022 – TAURON Arena Kraków
21.10.2022 – Atlas Arena, Łódź
Przedsprzedaż dla klientów Citi Handlowy: środa, 8.12.2021 od godz. 10:00
Przedsprzedaż Ticketmaster: czwartek, 9.12.2021 od godz. 10:00
Sprzedaż ogólna: piątek, 10.12.2021 od godz. 10:00
ZESPÓŁ THE CURE POWSTAŁ W CRAWLEY W SUSSEX W ANGLII. ICH PIERWSZY WYSTĘP ODBYŁ SIĘ W 1978 ROKU, A DO TEJ PORY ZAGRALI OKOŁO 1500 KONCERTÓW.
WYDALI 13 ALBUMÓW STUDYJNYCH, TROCHĘ FILMÓW KONCERTOWYCH I KILKA ALBUMÓW LIVE. MAJĄ NA KONCIE PARĘ SOUNDTRACKÓW, BOXSETÓW I PONAD 40 SINGLI. POWSTAŁO O NICH RÓWNIEŻ KILKA KSIĄŻEK. WYDAWNICTWO W STYLU GREATEST HITS. GARŚĆ COVERÓW I WIELE INNYCH RZECZY.
W 2019 THE CURE ZOSTAŁ WPROWADZONY DO ROCK AND ROLL HALL OF FAME. W TRAKCIE 42-LETNIEJ KARIERY PRZEWINĘŁO SIĘ PRZEZ NIEGO AŻ 13 CZŁONKÓW. W 2021 ROKU WYSTĘPUJE W NIM 5 OSÓB: ROBERT SMITH (GŁOS I GITARY), SIMON GALLUP (BAS), JASON COOPER (PERKUSJA), ROGER O'DONNELL (KLAWISZE) I REEVES GABRELS (GITARY).
Więcej informacji o zespole: http://www.thecure.com/bio/