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The Cure

2022 European Tour

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Źródło: materiały partnera
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2022 EUROPEAN TOUR

44 KONCERTY / 22 KRAJE

GOŚĆ SPECJALNY:

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THE TWILIGHT SAD

BILETY W SPRZEDAŻY OD 10.12.2021 OD GODZ. 10:00 na LiveNation.pl

W CENIE OD 225 ZŁ.

20.10.2022 – TAURON Arena Kraków

21.10.2022 – Atlas Arena, Łódź

Przedsprzedaż dla klientów Citi Handlowy: środa, 8.12.2021 od godz. 10:00

Przedsprzedaż Ticketmaster: czwartek, 9.12.2021 od godz. 10:00

Sprzedaż ogólna: piątek, 10.12.2021 od godz. 10:00

materiały partnera
Źródło: materiały partnera

ZESPÓŁ THE CURE POWSTAŁ W CRAWLEY W SUSSEX W ANGLII. ICH PIERWSZY WYSTĘP ODBYŁ SIĘ W 1978 ROKU, A DO TEJ PORY ZAGRALI OKOŁO 1500 KONCERTÓW.

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WYDALI 13 ALBUMÓW STUDYJNYCH, TROCHĘ FILMÓW KONCERTOWYCH I KILKA ALBUMÓW LIVE. MAJĄ NA KONCIE PARĘ SOUNDTRACKÓW, BOXSETÓW I PONAD 40 SINGLI. POWSTAŁO O NICH RÓWNIEŻ KILKA KSIĄŻEK. WYDAWNICTWO W STYLU GREATEST HITS. GARŚĆ COVERÓW I WIELE INNYCH RZECZY.

W 2019 THE CURE ZOSTAŁ WPROWADZONY DO ROCK AND ROLL HALL OF FAME. W TRAKCIE 42-LETNIEJ KARIERY PRZEWINĘŁO SIĘ PRZEZ NIEGO AŻ 13 CZŁONKÓW. W 2021 ROKU WYSTĘPUJE W NIM 5 OSÓB: ROBERT SMITH (GŁOS I GITARY), SIMON GALLUP (BAS), JASON COOPER (PERKUSJA), ROGER O'DONNELL (KLAWISZE) I REEVES GABRELS (GITARY).

Więcej informacji o zespole: http://www.thecure.com/bio/

Artykuł sponsorowany
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