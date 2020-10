The Four. Bitwa o sławę: Igor Herbut przez nią „oszaloł”!

W piątek w "The Four. Bitwa o sławę" przedstawicielka Wielkiej Czwórki Karolina Leszko zaśpiewa hit Lady Gagi, Bradleya Coopera „Shallow”. Wokalistka powaliła jurorów na kolana! Jej głos wzbudził sensacje wśród nich. Mieli ciarki, gdy usłyszeli jej wykonanie. A Igor Herbut "oszaloł" na jej punkcie: – Ty mogłabyś zaśpiewać sialalala, to miałoby wszystko niesamowite uderzenie…