The Four. Bitwa o sławę: Jurorów aż wbiło w fotele!

W trzecim odcinku „The Four. Bitwa o sławę” dwa krzesła zmieniły swoich właścicieli. Do Wielkiej Czwórki dołączyła Magdalena Krzemień oraz Martin Fitch. Publiczność zgromadzona w studiu zdecydowała, że z programem pożegnali się Ewa Ekwa i Filip Czarnecki. Sami Harb i Karolina Leszko udowodnili, że z każdej bitwy wychodzą zwycięsko!

Odcinek otworzyła Wielka Czwórka, czyli Ewa Ekwa, Karolina Leszko, Sami Harb i Filip Czernecki wspólnym wykonaniem hitu „Bang Bang” potężnego teamu Jessie J, Ariany Grande i Nicki Minaj. W kulisach już czekali śmiałkowie, którzy chcieli zająć ich miejsca.

Pierwsza przed jury wystąpiła Magdalena Krzemień z piosenką „Legendary” Welshly Arms. Dostała komplet pozytywnych głosów od jurorów i wypowiedziała bitwę Ewie Ekwa.

Ewa zaśpiewała hit Rhianny „S&M”, a Magda wykonała wielki przebój Bajmu „Co mi Panie dasz” i strąciła Ewę z krzesła.

Drugi wystąpił Andrzej Pawka z utworem z repertuaru Red Chot Chili Perreps „Otherside”. Jednak jego występ nie przekonał wszystkich jurorów i dlatego nie dostał szansy na pojedynek z przedstawicielem Wielkiej Czwórki.

Następnie na scenie pojawił się Martin Fitch z piosenką zespołu Pectus „To, co chciałbym ci dać”. Zachwycił jurorów, którzy jednomyślnie zdecydowali, że może stanąć do bitwy.

Na swojego przeciwnika wybrał Filipa Czarneckiego, który wystąpił z piosenką Steviego Wondera „Isn’t She Lovely”. Martin popisał się utworem Sama Smitha „Writing’s On The Wall” i zrzucił Filipa z krzesła.

Czwartą uczestniczką była Anna Nguyen, która postawiła utwór Janis Joplin „Pice Of My Heart”. Rozpaliła jurorów i dostała przepustkę do bitwy, do której wyzwała Karolinę Leszko.

Reprezentantka Czwórki wytoczyła działo w postaci hitu Whitney Houston „Saving All My Love For You” i obroniła swój fotel, chociaż jej przeciwniczka nie poddała się bez zaciętej walki, bo odpierała potężnym atakiem z „Eye Of The Tiger” Survivor.

Z kolei ostatni na scenę wkroczył Michał Kaczmarek, który porwał się na wielki hit z repertuaru Michaela Jacksona „The Way You Make Me Feel”. Swoim wykonaniem wbił jurorów w fotele.

Dalego Michał stanął do bitwy z ostatnim przedstawicielem Wielkiej Czwórki - Samim Harbem. Sami zaprezentował się w utworze Prince’a „Purple Rain”, a Michał wykonał „End Of The Road” zespołu Boyz II Men. Sami Harb.

