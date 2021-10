The Royal Moscow Ballet zachwyci mistrzowskim wykonaniem “Jeziora łabędziego” w siedmiu polskich miastach!

Już w lutym na polskich scenach królować będzie balet w najlepszym wydaniu! Światowej klasy mistrzowie tańca z The Royal Moscow Ballet przyjadą wtedy do naszego kraju z cyklem wyjątkowych spektakli "Jezioro łabędzie". Zimowa trasa będzie jedyną w 2022 roku wizytą moskiewskich artystów w Polsce, a balet na takim poziomie to absolutny artystyczny rarytas, którego nie można przegapić!