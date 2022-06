Tito Paris na Gdańsk Siesta Festival Czujesz Klimat?

Tito to pieśniarz, kompozytor, multiinstrumentalista. Pochodzi, jak Cesaria Evora, z Mindelo. Zafascynowany muzyką słynnego Luisa Moraisa sam nauczył się grać na klarnecie, by zbliżyć się do sztuki swojego mentora. Jego pierwszym, mistrzowskim instrumentem pozostaje jednak gitara.