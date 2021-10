TOOL - wiosenna trasa koncertowa

Brass Against to kolektywna grupa muzyków, których łączy jeden cel - tworzenie muzyki inspirującej do zmian społecznych i osobistych. Twórczość zespołu to głównie covery takich zespołów jak: Tool, Rage Against the Machine, Soundgarden, Black Sabbath, Run the Jewels. Tworzą również własne kompozycje o bardzo ciężkim brzmieniu wypełnione instrumentami dętymi. Brass Against intensywnie występuje na całym świecie, grając koncerty i na festiwalach w Stanach Zjednoczonych i Europie (Boomtown, Pukkelpop, Download Madrid), Australii, Nowej Zelandii (Splore i Electric Avenue) i Indonezji (Java Jazz Festival). Zespół wydał trzy pełnowymiarowe albumy, a ostatnio EP-kę ze swoimi utworami. Obecnie nagrywają w studio i planują wydać płytę pod koniec roku. Brass Against chce, aby muzyka, którą wykonują, brzmiała inspirująco i rezonowała z emocjami ludzi. Grają muzykę, która jest potężna i inspirująca. Są zainspirowani i gotowi na zmiany – i mają nadzieję, że ich muzyka wzmocni tę energię w każdym, kto ich słucha.