Informacja prasowa

Topowe influencerki w projektach Jenny Fairy Own Occasion

Satynowa, kapsułowa kolekcja Jenny Fairy Own Occasion podbiła Instagram. Składająca się z trzech wyjątkowych projektów – modelu buta, torebki–worka i klasycznej opaski, dostępnych w sześciu wyjątkowych odcieniach – miała zainspirować do stworzenia własnej okazji i sprawić, by każda z nas mogła poczuć się wyjątkowo. Oscylujące między ponadczasową elegancją, a najnowszymi trendami nowości zainspirowały nie tylko klientki Jenny Fairy, ale i cztery światowe influencerki. Choć każda z nich ma inny styl, z łatwością wplotły w swoje stylizacje produkty z kolekcji Own Occasion.

Jenny Fairy Own Occasion (Materiały prasowe)