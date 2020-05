Ty Pennington i jego wersja "Wicked Game" podbija Instagram!

Przebój Isaaka zainspirował ostatnio także Penningtona. Prowadzący program "Dom nie do poznania" zamieścił na Instagramie krótkie wideo do kultowej piosenki ze sobą w roli głównej!

55-letni Pennington tarzający się w piasku i skąpany wśród fal, rozbawił internautów do łez. Jedni pytali o skutki takiego peelingu, inni o to, jak poradził sobie z nadmiarem piasku tam, gdzie nie powinno go być. Przede wszystkim jednak doceniono pomysłowość i dystans do siebie, którym wykazał się prowadzący programów o wnętrzach, a w przeszłości także model.