Ucho Prezesa, czyli SCHEDA

Dwie godziny fantastycznej zabawy! Na scenie plejada gwiazd!! Śmieszno-straszne. Niestety trafione w punkt. Trochę do śmiechu, więcej do refleksji. Dobra zabawa. Groteskowa twarz polskich polityków. Wiele prawdy i smutny obraz manipulacji społeczeństwem. Po prostu śmiech przez łzy! Ogromna dawka humoru i dystansu do tego co się dzieje koło nas. Polecam gorąco zwolennikom, przeciwnikom, uświadomionym i nieuświadomionym.