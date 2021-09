Vienio i Filip Springer ruszają w miasto z kanałem National Geographic #jesttyledoodkrycia

Czy w miejskiej dżungli, gęstej od inżynieryjnych cudów, jest jeszcze coś do odkrycia? I czym jest flanering? Do uprawiania sztuki gubienia się w mieście i odkrywania go po swojemu, zachęca kanał National Geographic w nowym cyklu programów o miastach oraz kolejnej odsłonie kampanii #jesttyledoodkrycia. Tym razem w drogę z National Geographic rusza duet niezwykłych odkrywców - Vienio i Filip Springer - którzy odwiedzą m.in. Tarnów i Bytom, by odkryć i udokumentować nieznane oblicza tych miast.