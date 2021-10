VII Koncert Charytatywny "Muzyka Czyni Cuda"

Na początku koncertu wysłuchamy pięknej tenorowej arii pochodzącej z opery "Rigoletto" Giuseppe Verdiego, która jest jedną z popisowych partii Josepha Calleja. Verdi jest chyba najbardziej znanym kompozytorem operowym świata. Chwile wielkiego triumfu nadeszły dla niego po zjednoczeniu Włoch w 1861 roku, kiedy to rozprzestrzeniło się hasło "Viva VERDI" w domyśle oznaczające skrót od "Viva Vittorio Emanuele Re D'Italia" – Niech żyje Wiktor Emanuel Król Włoch. Samych oper Verdi skomponował aż 35! Na jego pogrzebie maestro Arturo Toscanini poprowadził ogromne siły połączonych orkiestr i chórów złożonych z muzyków z całych Włoch. Do tej pory wydarzenie to pozostaje największym zgromadzeniem publicznym w historii tego kraju. Usłyszymy też wspaniałe arie włoskiego Verismo, przede wszystkim skomponowane przez Giacomo Pucciniego, ale także Pietro Mascagniego i Francesco Cilea, w tym słynną arię z opery Tosca – "E lucevan le stelle". Verismo to realistyczny styl operowy, który upowszechnił się pod koniec XIX wieku. Powiązany był z literackim naturalizmem, a muzycznie stał się wprowadzeniem do impresjonizmu. Zamiast koncentrować się jak poprzednio na bogach i boginiach, książętach i księżnych, czy królach i królowych, skupiał się na przeżyciach i emocjach zwykłych ludzi: miłości, zazdrości, gniewie. Niektórzy nazywali wręcz te opery plebejskimi. To wtedy pojawiły się takie techniki śpiewu jak słynne do dziś vibrato czy legato. Na koniec wreszcie będzie Państwu dane posłuchać popularnych hiszpańskich i włoskich pieśni, które należą do żelaznego repertuaru wielu śpiewaków operowych.