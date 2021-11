Viva Music - serie wydarzeń tribute to

Tribute to Dire Straits

Choć legendarna grupa Marka Knopflera nie występuje ponad 20 lat, to polska publiczność już na początku przyszłego roku będzie mogła na żywo posłuchać albumu Brothers in Arms. Grupa Tribute to Dire Straits zagra największe przeboje zespołu, jak "Money For Nothing" czy "Walk Of Life’’. Z kolei jej lider, Stefan Jonsson, odegra niesamowite solówki gitarowe Knopflera tak, że nie poznacie, że to nie oryginał!