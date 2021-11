W Gdańsku powstała scena muzyczna, jakiej w Polsce jeszcze nie było.

Część muzyczna Olivii Stars swoim wyjątkowym programem dorówna wrażeniom kulinarnym. Nazwisko Darii Zawiałow w ostatnich latach łączy się z najważniejszymi projektami na polskim rynku muzycznym, przeplata się najgorętszymi nazwiskami naszej sceny, a za każdym razem przyciąga tłumy na wydarzenia z jej udziałem. Jej płyty trafiają na szczyty list przebojów, a szerokie spektrum muzyczne pozwala artystce występować zarówno z gwiazdami sceny młodzieżowej, jak i gigantami polskiego rocka. Organizatorzy przygotowali dla uczestników wydarzenia jeszcze dodatkową atrakcję. Na scenie wspólnie z Darią Zawiałow wystąpi jazzman, kontrabasista, kompozytor, autor muzyki do spektakli teatralnych i filmów Olo Walicki oraz gitarzysta, improwizator, kompozytor muzyki teatralnej i producent muzyczny Kamil Pater. Będzie to wieczór jedynych w swoim rodzaju aranżacji największych przebojów gwiazdy wieczoru. Po raz kolejny organizatorzy zaplanowali koncert w bardzo intymnej atmosferze, znanej z najlepszych klubów Nowego Jorku czy Londynu. Muzyka przeplatana będzie rozmowami z główną bohaterką wieczoru, prowadzonymi przez współorganizatorkę cyklu Gabi Drzewiecką. "Olivia Stars to przykład tego, jak rozumiemy komfort doświadczania muzyki i kontaktu z artystą oraz jego emocji wiążących się z występem na żywo – mówi Gabi Drzewiecka. Okazje tak intymnej, skupionej na jakości rozmowie z muzykami nie zdarzają się często, a już na pewno nie w takiej oprawie i aranżacjach, jakie mają zapewnione goście naszego cyklu. Formułę wieczoru opracowywaliśmy wspólnie przez wiele miesięcy, a rozmową z artystami za każdym razem chcemy podnieść rangę wydarzenia do iście wysmakowanego i wysublimowanego doświadczenia."