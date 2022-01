W odpowiedzi na hejt napiszę Wam piosenkę

Dorastała w konserwatywnym kraju. Jej piosenki, to przede wszystkim mocne, głębokie teksty, będące odpowiedzią na otaczającą rzeczywistość. Zdrowie psychiczne, seksizm, rasizm, nienawiść, poglądy, religia – to tematy, z którymi mierzymy się na co dzień. W najnowszym utworze postanowiła rozprawić się z hejtem. Piosenka "looking at ****" jest, jak mówi sama wokalistka – "rodzajem zabawnej, sarkastycznej wiadomości napisanej do ludzi, którzy okazywali jej nienawiść".