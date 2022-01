Wieczór kabaretowy Artura Andrusa w Teatrze 6.piętro

Teatr 6.piętro

Teatr 6.piętro to założona w 2010 r. przez Michała Żebrowskiego (Dyrektora Naczelnego) i Eugeniusza Korina (Dyrektora Artystycznego) prywatna scena dramatyczna, funkcjonująca na szóstym piętrze warszawskiego Pałacu Kultury i Nauki.Od samego początku za najważniejszy cel swojej działalności Teatru 6.piętro stawiają sobie żywy, autentyczny dialog z widzami, a jego twórcy przykładają wielką wagę do uniwersalności sztuk tworzących repertuar oraz do pielęgnowania najlepszych tradycji gry aktorskiej. Na deskach tego teatru zobaczyć można wielu znakomitych polskich aktorów oraz cieszące się niesłabnącym powodzeniem od dnia premiery spektakle doskonałych polskich i zagranicznych autorów.