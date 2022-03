Wielki koncert charytatywny "Ostrów dla Ukrainy"

Ostrów Wielkopolski jest pełen dobrych ludzi, którzy chcą pomagać naszym przyjaciołom zza wschodniej granicy. Ostatnie dni, ogromna zbiórka darów i całe mnóstwo ofert pomocy dla rodzin z Ukrainy pokazały to doskonale. Jestem jednak przekonana, że koncert "Ostrów dla Ukrainy" pokaże to jeszcze lepiej. Każdy bilet na to wydarzenie to konkretna i wymierna pomoc dla naszych sąsiadów - mówi Beata Klimek, Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.