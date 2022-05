Wielkie gwiazdy trance i electro zasilają lineup Sunrise Festival 2022

W lineup’ie festiwalu pojawił się też Loopers. To holenderski wirtuoz electro-house. Będzie to jego debiut w Podczelu! Mimo młodego wieku z przytupem wszedł do muzycznego świata! Wszystko za sprawą singla "Gamę Over", który skomponował do spółki z legendarnym Martin’em Garrix’em. W dorobku ma wiele znakomitych produkcji, które z pewnością zaprezentuje na głównej scenie Sunrise Festival.