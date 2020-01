WOŚP 2020. Kurtka Bogusława Lindy z filmu "Psy" trafiła na licytację!

WOŚP przygotowało prawdziwą gratkę dla fanów kultowego filmu "Psy". Bogusław Linda wystawił na aukcję oryginalną kurtkę Franza Maurera.

"Psy" to kultowy polski film kryminalny w reżyserii Władysława Pasikowskiego z 1992 r. Opowiada historię dawnych przyjaciół, byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, Franza Maurera (Bogusław Linda) i Ola Żwirskiego (Marek Kondrat), z których pierwszy trafił do policji kryminalnej, a drugi przystąpił do grupy przestępczej. Produkcja była najbardziej kasowym filmem lat 90., a cytaty z zawartych w nim dialogów weszły na stałe do języka.