Wykrzyczą miłość na rynku i spotkają się z Il Volo!

Co trzeba zrobić, by mieć szansę na takie miano? Oto szczegóły.

Należy zaplanować najlepszą kampanię reklamową koncertu Il Volo w naszym kraju i zaprosić na to wydarzenie resztę Polaków. Niech inni też przekonają się, że warto pokochać to trio! Można nagrać filmik, przygotować i powiesić plakaty, zaplanować stories, stworzyć tik tokowy viral, a nawet wykrzyczeć na rynku swojego miasta, że Il Volo przyjeżdża do Polski – liczy się kreatywność! Koniecznie trzeba udostępnić efekty pracy na swoim profilu na FB, Instagramie lub Tik Toku. Przy udostępnieniu na Facebooku, należy oznaczyć w poście oficjalne profile: