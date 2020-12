Wyznała, że bliska jej osoba zmarła na COVID-19. "To było przerażające"

Pandemia koronawirusa wciąż nie ustępuje. Wiele krajów od miesięcy próbuje sobie z nią poradzić, ale praktycznie w każdym przypadku głównym narzędziem do walki z wirusem są mniej lub bardziej skuteczne obostrzenia. Jednym z państw najmocniej dotkniętych przez COVID-19 jest Wielka Brytania , w której do tej pory zanotowano ponad 2,1 mln zakażeń i ponad 68 tys. zgonów.

Koronawirus jest szczególnie niebezpieczny dla starszych ludzi. 31-letnia piosenkarka Jess Glynne niestety dołączyła ostatnio do osób, które musiały pogodzić się ze stratą bardzo bliskiej osoby – swojej babci. W ostatnim wywiadzie z "The Mirror" szczerze opowiedziała o bólu po jej śmierci, w szczególności z powodu tego, że nawet nie mogła się z nią zobaczyć z powodu ograniczeń nałożonych przez pandemię.

Jak pandemia wpłynęła na celebrytów?

"To było przerażające i bardzo trudne dla mojej rodziny. Ludzie nawet nie mogą się ze sobą pożegnać" – powiedziała Glynne, znana m.in. z przeboju "Rather Be", o rodzinnej tragedii. Artystka podkreśliła, jak ważne jest przestrzeganie ograniczeń w walce z chorobą.

"Jestem bardzo ostrożna, ponieważ jest to szalone i poważne. Widzisz, że ludzie są nieodpowiedzialni, ale ty nie możesz sobie na to pozwolić. Personel, który opiekował się moją babcią, był niesamowity. Nie możesz nikogo odwiedzać. Moja została tam sama" – wyznała.

Glynne w wywiadzie poruszyła kwestię wykorzystania jej nowego singla "This Christmas" jako "eskapizmu" i odnalezienia czegoś pozytywnego w "ciemności". Jess niedawno dołączyła także do takich osób jak Kylie Minogue i Cher, aby nagrać tegoroczny singiel "Children In Need Stop Crying Your Heart Out".