Za wszelką cenę unika małżeństwa aranżowanego. Teraz błaga o pomoc

Mohammed Malik to 29-letni muzułmanin mieszkający w Londynie. Mężczyzna odczuwa ogromną presję ze strony rodziny, by wziąć ślub. Sęk w tym, że to właśnie rodzice chcą wybrać mu partnerkę. W przypływie desperacji przedsiębiorca wpadł na dość zaskakujący i bardzo kreatywny pomysł.