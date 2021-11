Zawodowiec w każdym calu. Od czego zaczęła się telewizyjna kariera Krzysztofa Ibisza?

JAK PRYSKAŁ CZAR PAR

"Czar par" miał różne opinie. W 1993 r. wielu krytyków uważało, że to przaśna rozrywka. Paweł Piotrowicz pisał tak: "Pomysłodawczyni Bożena Walter wspólnie z prowadzącymi Hanną Dunowską i zwłaszcza Krzysztofem Ibiszem zaserwowali widzom rozrywkę, która może się kojarzyć co najwyżej z weselnymi oczepinami… Wielomilionowa publiczność pędziła jednak przed telewizory jak na discopolowy koncert do remizy strażackiej". Widzowie, głosując pilotami do telewizorów, mieli zupełnie inne zdanie, podobnie jak zawodnicy, którzy na castingi ciągnęli tłumami. Do zdobycia było dosłownie morze nagród, bo oprócz nagrody głównej w finale na poszczególnych etapach rozgrywek były jeszcze telewizory, wycieczki, sprzęt AGD albo po prostu pieniądze. By wygrać cokolwiek, pary musiały tańczyć, śpiewać, malować, budować drzewo genealogiczne swojej rodziny, gotować itp. Drugą edycję wygrali państwo Trusewiczowie, trzecią oficjalnie Kornalewiczowie, ale tu już coś poszło nie tak.