Żeby doszło do przełomowego wywiadu, dziennikarz dopuścił się oszustwa

W roku 1995 księżna Diana udzieliła pierwszego indywidualnego wywiadu Martinowi Bashirowi. Rozmowę obejrzały 23 miliony widzów, a wywiad przeszedł do historii. To w jego trakcie Diana powiedziała słynne zdanie: „Było nas troje w tym małżeństwie, więc było trochę zbyt tłoczno”

Jednak, żeby doszło do tego wyznania, dziennikarz musiał najpierw zbliżyć się jakoś do "Królowej ludzkich serc". Tu na scenę wychodzi jej młodszy brat, Charles Spencer. To on przedstawił siostrze dziennikarza BBC.