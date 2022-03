Zespół Pectus zagra w Ostrowie na koncercie dla Ukrainy

Wieść o charytatywnym koncercie "Ostrów dla Ukrainy" szybko się rozchodzi i dotarła aż do Rzeszowa, skąd pochodzą bracia Szczepanikowie tworzący zespół "Pectus". Tomasz, Marek, Mateusz i Maciej także postanowili wystąpić i dołożyć swoją cegiełkę dla ogarniętych wojną mieszkańców Ukrainy. W Arenie Ostrów przedstawią akustyczną wersję swoich największych przebojów, do których należą: "To, co chciałbym ci dać", "Jeden moment", "Życie na dystans" czy "Barcelona".