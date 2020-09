"Złapani w sieci": pedofile wcale się nie ukrywają. Czeski dokument obnażył skalę zjawiska

W ciągu 5 godzin napisało do niego 86 mężczyzn z wieku od 20 do 68 lat. Ich wiadomości miały jednoznacznie charakter seksualny . Filmowiec był zszokowany skalą zjawiska i postanowił zrobić o tym pełnometrażowy dokument.

"Nic się nie stało" i afera w Sopocie. Jacek Karnowski: muismy pedofilię wypalić żelazem

Do pracy nad filmem "Złapani w sieci", który można obejrzeć na festiwalu Millenium Docs Against Gravity , reżyser zatrudnił 3 pełnoletnie aktorki, które wyglądem przypominały młodsze dziewczynki. Przez 10 dni udawały 12-latki. W studiu stworzono wiarygodne pokoje nastolatek, ich ubiór i fryzury również wskazywały na ich nastoletni wiek.

Dziewczyny miały utworzone profile na 5 popularnych portalach społecznościowych. Każdego dnia odbierały setki wiadomości. Nigdy nie napisały do nieznajomych pierwsze. Nigdy nie udawały lolitek, nie zachęcały mężczyzn do flirtu. Mimo to notorycznie otrzymywały zdjęcia męskich przyrodzeń, a w trakcie połączenia wideo panowie od początku rozmowy masturbowali się na oczach nastolatek.