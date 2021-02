Żona już go nie poznaje. Krzysztof Baranowski opowiedział o trudnym okresie

Krzysztof Baranowski i Bogumiła Wander to para, która uchodzi za jedno z najbardziej udanych małżeństw w show-biznesie. Mimo że początki ich miłości nie należały do najprostszych, poradzili sobie i stawili czoła przeciwnościom losu. Poznali się w 1979 r., kiedy Bogumiła Wander była żoną Zbigniewa Żołędziowskiego.

Po latach wyznała, że "do głowy im nie przyszło, żeby coś 'kombinować'", Jednak po jej powrocie z Brukseli zadzwoniła do Krzysztofa Baranowskiego, żeby podziękować za listy, które jej wysyłał. "Spotkaliśmy się, no i tak się wszystko zaczęło" - zdradziła.