Żulczyk pastwi się nad Górniak. "Głosy w głowie to bardzo ciężki przeciwnik"

Edyta Górniak jakiś czas temu poczuła misję. Za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych jurorka "The Voice" dzieli się przemyśleniami na temat szalejącej pandemii. W dużym skrócie: nie ma żadnego zagrożenia, COVID-19 to wymysł polityków i wrogich sił. Z tylnego siedzenia wszystkim steruje Bill Gates, który za pomocą szczepionek chce doprowadzić do depopulacji. A maseczki, wiadomo - kaganiec i symbol zniewolenia. Proste? To lecimy dalej.