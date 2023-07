14 Festiwal Legend Rocka | The Hollywood Vampires

16-utworowy album "Rise", wyprodukowany przez Tommy'ego Henriksena i Hollywood Vampires, to jeden z najczystszych, najbardziej nieskazitelnych i przyjemnych albumów rock and rollowych ostatnich czasów, stworzony przez mistrzów rzemiosła i prawdziwych fanów formy. W przeciwieństwie do debiutanckiej płyty z 2015 roku, drugi album składa się głównie z oryginalnego materiału, napisanego przez zespół. Istnieją jednak, w duchu oryginalnej misji wampirów, trzy covery piosenek oryginalnie napisanych i nagranych przez legendarnych rockmanów, którzy zmarli zbyt młodo.