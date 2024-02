16-letni syn Joanny Racewicz od dwóch nie odrabia prac domowych. Celebrytka mówi, jakie są tego efekty

- Powtórzę, od dwóch lat mój Igor nie ma zadawanych prac domowych i nie zauważyłam, żeby opuścił się w rozwoju i edukacji. Wręcz przeciwnie, potrafi szanować czas, który jest na naukę w szkole i ten, który jest na odpoczynek czy na rozwijanie swoich pasji, na treningi w domu. Jasne, pewnie matematycy się odezwą i powiedzą, że jednak te słupki trzeba rozwiązywać — praktyka musi być. To niech ona zamknie się w tej przestrzeni szkolnej. Gdybyśmy my przynosiły swoją pracę do domu, to mam wrażenie, że kodeks pracy stanąłby w naszej obronie. Przynajmniej teoretycznie. A jaki kodeks chroni ucznia? — dodaje dziennikarka w wywiadzie udzielonym serwisowi Plejada.