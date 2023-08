21 lat temu znała ją cała Polska. Tak Monika Sewioło żyje po "Big Brotherze"

"To, że kiedyś byłam w programie reality show nie jest taką najważniejszą częścią mojego życia. A ludzie wciąż wracają do tego i pytają mnie np. jak tam było. Naprawdę, czasami nie wiem, co odpowiedzieć na takie pytanie. Nie chce mi się już do tego wracać. Była to na pewno fajna przygoda; dużo zmieniła w moim życiu. Pozwoliła mi zamieszkać w Warszawie, znaleźć tutaj pracę, skończyć studia" - mówiła w wywiadzie dla WP w 2009 roku.