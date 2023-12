2115 na Winter Meet at Rift 2024

Podczas gdy zima daje nam znać, że na zewnątrz robi się chłodniej, atmosfera wokół Winter Meet at Rift 2024 robi się coraz bardziej gorąca. Organizatorzy festiwalu, we współpracy z Riot Games, ujawniają pierwszy punkt programu, który podgrzeje atmosferę tego wyjątkowego wydarzenia – ekipa 2115, zagra na głównej scenie podczas zimowej edycji Meet at Rift 2024!