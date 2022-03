25 dzieci pod jednym dachem. Magdalena Różczka o sytuacji uciekających przed wojną Putina

Coraz więcej Ukraińców przyjeżdża do Polski, szukając schronienia przed wojną wywołaną przez Władimira Putina. Polacy ruszyli im na pomoc, oferując miejsca do spania we własnych domach. Ukraińców wspiera też wiele polskich gwiazd. Jedni oferują im nocleg, inni organizują zbiórki, jeszcze inni działają jako wolontariusze lub choćby udostępniają linki w sieci.