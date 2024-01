30 lat temu Eleni straciła córkę. Morderstwa dokonał były chłopak Afrodyty

Przebaczenie to pozbycie się emocji, które zabijają nas od środka i nie pozwalają normalnie żyć. Dlatego, jeśli komuś wybaczamy coś złego, robimy to także dla siebie. Ale przebaczyć, to nie znaczy zapomnieć, żebyśmy nie mylili tych dwóch pojęć - mówiła po latach piosenkarka w wywiadzie dla "Twojego Imperium".