35 lat VOO VOO – jubileuszowy koncert w Operze Leśnej

- "No i postanowiliśmy sobie urządzić 35-lecie. Powody są trzy: pierwszy - nie wydaje nam się sensowne czekać na 40 lecie bo tak sobie ten świat urządziliśmy, że nie wiadomo czy rok 2026 w ogóle nastąpi. Drugi - 35 dodać 35 daje 70, a to z kolei po odjęciu 0 daje 7 czyli tytuł naszej ulubionej płyty. Trzeci - Gdybyśmy my nie obchodzili, to kogo by to obchodziło?" – mówi Wojciech Waglewski, z inicjatywy którego powstał zespół VOO VOO.