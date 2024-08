36 koncertów i "jezioro" atrakcji na Olsztyn Green Festival. "Chcemy wraz z festiwalowiczami spektakularnie świętować 10-lecie Greena"

To właśnie rodzinność jest jedną z kluczowych cech wyróżniających Olsztyn na festiwalowej mapie Polski. W stolicy Warmii i Mazur na najmłodszych czekają piaszczyste plaże, piękne tereny spacerowe oraz cała masa atrakcji zorganizowanych w miasteczku festiwalowym. - Nie ma dużo takich miejsc, do których możesz przyjechać całą rodziną i wszyscy mają co robić – przyznaje Anna Pruszyńska. Potwierdza to jedna z gwiazd tegorocznej edycji, piosenkarka Anna Rusowicz, która do Olsztyna zamierza przyjechać z sześcioletnim synkiem. - Jest to doskonałe miejsce do odpoczynku. Jeśli mogę wcześniej przyjechać i pójść z synem nad jezioro, a drugiego dnia zagrać koncert, to jest dla mnie ogromna wartość.