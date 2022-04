"365 dni: Ten dzień". Natasza Urbańska robi popis na czerwonym dywanie. Jej mini nie mogła być krótsza!

Na instagramowym profilu Nataszy Urbańskiej pojawiło się krótkie wideo nagrane podczas imprezy wyprawionej z okazji premiery drugiej części "365 dni". Film już jest dostępny w ofercie Netfliksa. Jak można się było spodziewać, nie jest to kino wybitne - raczej produkcja łatwa w odbiorze, niezbyt wymyślna, za to z wieloma scenami łóżkowymi. Takie w ekranizacji powieści Blanki Lipińskiej miała do zagrania też Natasza Urbańska (51. minuta filmu).