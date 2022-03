"40 kontra 20". Kinga dopiekła Robertowi. Po miłości nie ma już śladu

Widzowie pierwszego sezonu z pewnością pamiętają Kingę Zapadkę, która skradła serce Robertowi Kochankowi. Oboje przypadli sobie do gustu i w finale deklarowali, że chcą iść razem przez życie. Daleko jednak nie zaszli, bo ich związek szybko przeszedł do historii. Oboje nie dali jednak o sobie zapomnieć. W mediach społecznościowych prali brudy i podsycali konflikt, który doprowadził do zerwania.