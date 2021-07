40 supersamochodów na starcie i szczytny cel na mecie. Ruszyła kolejna edycja Exotic Rage

Nigdy nie zdradzam przed imprezą, co się będzie działo, bo chcę, aby uczestnicy byli maksymalnie zaskoczeni. A, że tak jest, to chyba widać na naszych filmach zmontowanych po zakończeniu każdego Rage’a. Mogę jednak uchylić rąbka tajemnicy. W tym roku uczestnicy będą mieć do czynienia z czterema żywiołami: ziemią, wodą, powietrzem oraz ogniem. Wszystkie konkurencje, które odbędą się w różnych lokalizacjach, będą nawiązywały do konkretnego żywiołu. Jeśli zatem weźmiemy na tapetę powietrze, to możemy zakładać, że być może trzeba będzie wysiąść z samolotu ze spadochronem… Lub bez (śmiech).