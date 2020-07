42-letnia Izabella Łukomska-Pyżalska w bikini. W komentarzach zawrzało

Prezes Warty Poznań jest jedną z najsłynniejszych mam w polskim show-biznesie i inspiracją dla wielu kobiet. Izabella Łukomska-Pyżalska odnosi zawodowe sukcesy, ma szóstkę dzieci , a do tego ma fantastyczną figurę. Milionerka jest też aktywna w mediach społecznościowych, gdzie śledzi ją oddane grono fanek.

Co ciekawe, Izabella Łukomska-Pyżalska nie próbuje lansować na siłę mitu, że każda kobieta musi być zadbana i zawsze doskonale wyglądać. Kiedyś apelowała do młodych mam, aby nie spieszyły się za bardzo z powrotem do formy po ciąży.