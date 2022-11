57 lat temu postanowił, że będzie sławny. Słowa dotrzymał. Poznajcie losy Scorpions

Po odbyciu służby wojskowej Rudolf próbował sklejać to, co wcześniej nieźle działało. Namówił do współpracy Ulricha Rotha - utalentowanego gitarzystę zespołu Dawn Road. Niedługo potem do składu powrócił też Klaus Meine. Przyjęto też nowych muzyków: basistę Francisa Buchholza i Jurgena Rosenthala - na perkusji. Szybko udało się podpisać nowy kontrakt na wydanie płyty. W 1974 roku ukazał się album "Fly to the Rainbow". Roszady w składzie zespołu występowały nadal, ale niezmiennie jego trzon stanowili już Rudolf Schenker i Klaus Meine, którzy okazali się też świetnym duetem kompozytorskim wspieranym przez Ulricha Rotha. Grupa nagrywała też kolejne płyty. Trzeci krążek "In Trance" odniósł olbrzymi sukces w… Japonii. Trzeba było zatem ostro wziąć się do promocji płyty w Europie, co do której czuli, że jest naprawdę dobra. W drugiej europejskiej trasie Scorpions był supportem dla… Kiss. Zagrali też w Anglii. Sukces na Wyspach mógł okazać się trampoliną do koncertowania po USA. Ten tour był strzałem w dziesiątkę. Zespół występował w najsłynniejszych angielskich klubach muzycznych, został też uznany za najlepszą kapelę koncertową w RFN. Członkowie grupy szybko zatem wrócili do studia, gdzie nagrali najostrzejszy w całej karierze album "Virgin Killer". Krążek już tydzień po premierze osiągnął status złotej płyty, a następnie został wybrany albumem roku 1976 w Niemczech i Japonii. Od tego momentu możemy mówić, że marzenia 17-letniego Rudolfa Schenkera o sławie się spełniły. Scorpions zagrali m.in. na Open-Air Festival w Offenburgu obok takich gwiazd jak Bob Marley & The Wailers oraz Wishbone Ash, a normą były pełne hale na solowych koncertach grupy.